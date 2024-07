Amichevoli, l’Udinese vince contro il Konyaspor (1-0). Il Lecce cade contro Huddersfield Town (2-1)

Seconda amichevole in due giorni per l’Udinese di Runjaic che mischia le carte rispetto alla sfida col Colonia. I bianconeri si impongono per 1-0 contro il Konyaspor. Si rivedono dall’inizio i 3 reduci dagli europei Samardzic, Lovric e Bijol. NelLa ripresa il vantaggio dei bianconeri. La firma, al secondo minuto, è di Lovric che con un magnifico destro a giro dalla distanza centra l’angolino alto alla sinistra del portiere Slowik. Un gol bellissimo per il centrocampista sloveno. Sconfitta in amichevole per il Lecce, che cade 2-1 con l’Huddersfield Town. Per la squadra di Gotti il gol porta la firma di Krstovic.

Foto: Instagram Udinese