Amichevoli, l’Inter cade contro l’Al Ittihad (2-0). Rovesciata di Castellanos, la Lazio pareggia col Southampton (1-1)

L’Inter cade per 2-0 in amichevole contro i sauditi dell’Al Ittihad. Prima sconfitta nella stagione dei nerazzurri, che subiscono un gol per tempo dal grande mattatore del match Moussa Diaby. Assente Lautaro Martinez oltre agli infortunati, qualche minuto in campo nel finale per Dumfries. Finisce con il risultato di 1-1 l’amichevole in terra inglese tra il Southampton e la Lazio. La gara si sblocca dopo appena 5′ con la rete di Brereton Diaz, ma la squadra biancoceleste di Baroni ha saputo reagire e già nel primo tempo ha raggiunto il pari grazie al meraviglioso gol segnato dal ‘Taty’ Castellanos, che con un’acrobatica rovesciata ha portato il punteggio sull’1-1 conclusivo. Da segnalare un’espulsione per parte: durante una zuffa intorno all’ora di gioco, cartellino rosso diretto per il centrale laziale Romagnoli e per Alcaraz, centrocampista argentino rientrato dopo il prestito alla Juventus.

Foto: Instagram Lazio