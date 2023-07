L’Atletico Madrid supera 2-1 il Manchester City in amichevole. Gara decisa nei 20 minuti finali, dopo un sostanziale equilibrio. Vantaggio dei colchoneros al 67′ con Depay, il raddoppio al 73′ con Carrasco.

Ruben Dias all’85’ riapre i giochi per i campioni d’Europa ma non basta. L’Atletico si porta acasa una vittoria prestigiosa contro il City. Un’ora in campo per Alvaro Morata.

Foto: sito Atletico