Amichevoli, la Lazio vince 1-0 sul Twente nel segno di Immobile. La Fiorentina vince di rigore

Sarri si gode subito l’intesa Milinkovic-Immobile per la sua Lazio. Contro il Twente, nel test più importante del precampionato biancoceleste, il gol del bomber azzurro apre già al 3’ la sfida di Enschede su un assist pregevole di Milinkovic: sarà decisivo per la vittoria finale.

Un segnale quanto mai confortante verso il campionato per il tecnico toscano.

Successo anche per la Fiorentina in amichevole con l‘Espanyol. Per l’esattezza nel Trofeo UnBEATables Cup, nel ricordo di Astori e Dani Jarque, due capitani scomparsi per i due club.

Gara conclusasi 0-0, decisa ai calci di rigore che hanno visto i Viola trionfare.

Foto: Twitter Lazio