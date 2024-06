Amichevoli, la Germania rimonta la Grecia (2-1). Cade l’Inghilterra contro l’Islanda, Zielinski a segno con la Polonia

È stata una serata ricca di amichevoli internazionali in vista dell’imminente partenza di Euro2024. L’Inghilterra cade in casa contro l’Islanda: 0-1, decide la rete di Thorsteinsson al 12′. La Germania vince in rimonta contro la Grecia: 2-1. I greci erano passati in vantaggio al 34′ con la rete di Masouras, ma nella ripresa gli uomini di Nagelsmann l’hanno ribaltata con Havertz al 56′ e Gross all’89’. La Polonia, invece, cala il tris all’Ucraina: 3-1. Apre le marcature Walukiwwicz all’11’, il raddoppio lo firma Zielinski al 16′, mentre la rete del 3-0 porta la firma di Romanczuk. La risposta di Dovbyk arriva al 41′. Da segnalare anche l’uscita per infortunio al 5′ di Milik dopo un contrasto con Malinovskyi. Infine, parità tra Scozia e Finlandia: 2-2. Accade tutto nella ripresa: gli scozzesi passano in vantaggio per 2-0 grazie all’autogol di Hoskonen e la rete di Shankland, ma i finlandesi rispondono con Kallman al 72′ e Antman all’85’.

Foto: Instagram Zielinski