Concluse altre amichevoli nel pomeriggio. Il Torino ha battuto 2-0 la FeralpiSalò, compagine neopromossa in B. A segno Schuurs. Bologna e Palermo pareggiano 2-2. Reti di Barrow e Raimondo per i felsinei, per il Palermo a segno Damiani e Soleri.

Infine, 10-0 per l’Atalanta nel test con il Locarno. Brillano Lookman e Muriel.

Foto: twitter Atalanta