Amichevoli, il Parma vince con il Galatasaray (2-0). Parità tra Verona e FeralpiSalò (2-2)

Gara estremamente divertente quella tra Parma e Galatasaray, La gara si sblocca a pochi minuti dalla fine della prima frazione di gioco: sugli sviluppi dell’angolo, cross morbido sul secondo palo e incornata vincente di Hernani. Vantaggio meritato per il Parma alla luce delle tante occasioni create. Ripresa che non cambia il canovacio tattico della partita, con il Galatarasay che difende alta e lascia 40 metri liberi alle spalle della retroguardia, spazi in cui il Parma riesce a colpire. Verticalizzazione di Coulibaly, stavolta però è Man a ricevere, Muslera saltato e 2-0 depositato in rete. Prima del triplice fischio hanno una grande occasione Hainaut e lo stesso Man, fermato però dalla traversa, mentre i turchi non impensieriscono mai Suzuki.

Nell’amichevole conclusiva del ritiro di Folgaria l’Hellas Verona affronta allo stadio “Quercia” di Rovereto la Feralpi Salò di Aimo Diana. Prima frazione di gioco un po’ confusionaria per la compagine scaligera che non pare avere troppa familiarità con lo schieramento tanto da chiudere i primi 45 minuti in svantaggio grazie ad un ottimo destro a giro di Di Molfetta dal limite in grado di lasciare di sasso Montipò. Nella ripresa cambia la musica con l’Hellas che riesce a far circolare il pallone con maggior armonia riuscendo ad arrivare dalle parti di Liverani con maggiore frequenza. I goal che ribaltano il punteggio arrivano entrambi dal dischetto con Suslov e Lazovic. La squadra di Diana è però ben messa in campo e sfruttando un rilassamento generale del Verona nel finale arriva al pari con Diop, abile nello spingere in porta un pallone a centro area dopo un’iniziativa di Guarneri sulla sinistra. Triplice fischio: 2-2.

Foto: Instagram Parma