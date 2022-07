Amichevoli: il Napoli batte 4-1 il Perugia. La Lazio regola 3-1 la Triestina

Si sono concluse alcune amichevoli pomeridiane, con in campo alcune compagini della Serie A. In particolare, da segnalare i successi di Napoli e Lazio, contro il Perugia e la Triestina.

Per i campani, successo per 3-1, con i gol di Kvaratskhelia, Anguissa e Politano. Per gli umbri rete di Melchiorri. Al 92′, poker del Napoli con Petagna.

Stesso risultato della Lazio con la Triestina, con i gol di Immobile, Cancellieri e il giovane Bertini. Per i friulani, rete di Gomez.

Questi i risultati:

Udinese-Ilirja (SLO) 3-0 tripletta Nestorowski

Cremonese-Fiorenzuola

Lazio-Triestina 3-1 Immobile, Cancellieri, Bertini

Napoli-Perugia 4-1 Kvaratskhelia, Anguissa, Politano, Petagna

Foto: twitter Lazio