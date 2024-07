Amichevoli, il Como cade contro l’Al Hilal (1-0). Il Monza vince 3-1 contro la Vis Pesaro

Como sconfitto di misura in Austria dall’Al Hilal nell’amichevole disputata oggi. Fabregas schiera una formazione sperimentale, in campo c’è anche Mazzitelli appena arrivato dal Frosinone. Primo tentativo per i sauditi con l’ex Lazio Milinkovic Savic, replicano Verdi e Gabrielloni per il Como. Finale di tempo con il Como ancora protagonista, Verdi e Kerrigan sfiorano la rete. Nellla ripresa, subito diversi cambi per il Como, ma è l’Al Hilal a passare al 18′ quando il nazionale serbo Mitrovic finalizza un’ottima azione corale. Fabregas butta dentro Cutrone e Da Cunha, ma è Baselli a sfiorare il gol del pari. I biancoblù ci provano nel finale, Cutrone sfiora il gol di tacco, ma finisce 1-0 per l’Al Hilal.

Il Monza vince 3-1 nel test amichevole contro la Vis Pesaro, La partita si sblocca al 12’ e il gol del vantaggio biancorosso porta la firma di Mota, che servito al limite dell’area prende la mira, beffa il portiere e insacca il pallone in rete. Il gol del raddoppio arriva al 17’: Birindelli pesca in area Djuric, che di testa non sbaglia e batte il portiere. Al 23’ la Vis Pesaro avanza e prova a impensierire la retroguardia del Monza. Gambino dalla destra con un traversone trova Cannavo’, che in posizione giudicata irregolare dal direttore di gara calcia con forza e trova la risposta puntuale di Mazza. Nella ripresa, al 48’ il Monza alla prima occasione cala il tris con Djuric. La ripartenza biancorossa è perfetta: Pessina serve sulla sinistra Kyriakopoulos, che di prima intenzione trova Caprari, bravo a superare la difesa avversaria e calciare verso la porta. Polverino prima risponde presente, poi non riesce a evitare la rete di Djuric, che di testa salta più in alto di tutti e infila la sfera in porta. I padroni di casa continuano a produrre gioco e rendersi pericolosi, ma la Vis Pesaro è viva e accorcia le distanze al 82’ con Molina, che dal dischetto non sbaglia.

Foto: Instagram Como