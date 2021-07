Amichevoli club Serie A: Torino, Napoli e Sampdoria pioggia di gol. Bene il Bologna, pari per l’Atalanta

Concluse le partite amichevoli programmate per oggi pomeriggio per Torino, Napoli, Sampdoria, Bologna e Atalanta. Vediamole nel dettaglio:

Torino – Obermais Merano 11-0

Un bella vittoria contornata da una pioggia di gol per il club granata. A risplendere, il classe 2000 Millico che firma una doppietta come il compagno di reparto Zaza. Un’ottima prova per gli uomini di Juric che sicuramente avrà apprezzato la prova dei suoi ragazzi.

Marcatori: 13′ pt Sanabria, 15′ pt Millico, 19′ pt Aina, 42′ pt Millico, 6′ st Zaza, 8’ st Djidji, 15’ st Rincon, 21’ st Zaza, 30’ st Warming, 32’ st Rauti, 41’ st Ansaldi

Napoli – U.S. Bassa Anaunia 12-0

Poker di Osimhen alla prima uscita stagionale. Spalletti si sfrega le mani e si gode il bomber classe ’98 che quest’anno avrà sicurante voglia di incidere maggiormente nel campionato di Serie A. Fantallenatori avvisati.

Marcatori: 3′ E. Elmas, 8′ V. Osimhen, 15′ K. Manolas, 19′ V. Osimhen, 35′ V. Osimhen, 37′ V. Osimhen, 44′ S. Lobotka, 60′ G. Tutino, 62′ L. Palmiero, 64′ A. Ciciretti, 78′ Z. Machach, 90′ A. Petagna

Sampdoria – Nuova Camunia 12-0

L’eterno Quagliarella firma una doppietta con la maglia blucerchiata e fa capire che a 38 anni non ha ancora intenzione di smettere. La Gumina cala il tris e si mette in mostra con D’Aversa, così come Bonazzoli con la sua doppietta.

Marcatori: 18’ Chabot, 25’ e 45’ Quagliarella, 28’ Caprari, 32’ aut. Bonomelli, 54’, 77’ e 81’ La Gumina, 67’ e 69’ Bonazzoli, 79’ Augello, 82’ Torregrossa, 84’ Adrien Silva, 86’ Verre.

Bologna – Bangolese 6-1

Doppietta per Orsolini, attaccante che si fa sempre trovare pronto quando viene chiamato in causa e gol per il neo acquisto Van Hooijdon.

Marcartori: Orsolini (BO) al 5′ p. t. e al 25′ p. t. , Sansone (BO) al 27′, Bonifazi (BO) al 30′ p.t., Van Hooijdon (BO) al 40′ p. t., Selmani (BA) al 12′ s. t. (rig.), Denswil (BO) al 40′ s.t.

Atalanta – Maccabi Bnei Raina 1-1

Parte con un pareggio la prima uscita della banda di Gasperini. A regalare il pareggio, il tocco morbido di Colley che supera il portiere avversari alla scadere del tempo regolamentare.

Marcatori: 29′ p.t. Amash (M), 43′ s.t. Colley (A).

Foto: Sito Serie A