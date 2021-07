Amichevoli: Cagliari ko con l’Augusta. Vincono Atalanta ed Empoli

Pomeriggio di altre amichevoli per diversi club di Serie A.

L’Atalanta ha battuto il Pordenone 2-1 con i gol di Piccoli e Kovalenko che nella ripresa ha regalato il successo alla Dea.

Il Cagliari invece ha ceduto 3-1 all’Augusta in Germania. Non è bastato ai sardi una buona prova e un bel gol di Joao Pedro per uscire con un risultato positivo.

Infine, successo per l’Empoli per 9-0 contro i dilettanti del Montecatini. Da segnalare le doppiette di Piscopo e Mancuso.

Foto: Twitter Atalanta