Amichevole Udinese – ND Bilje, vittoria dei bianconeri per 4-1

L’Udinese esce vincitrice dal primo impegno stagionale, quello contro la ND Bilje, squadra che milita nella Serie B slovena. Il vantaggio della squadra di Gotti, 23′, porta il nome di Stefano Okaka che con una rovesciata, lascia di pietra il portiere avversario. A riportare la parità, ci pensa Zizmond al 33′, che dal limite dell’area di rigore, piazza un rasoterra angolato. Padelli battuto e 1-1 sul segnapunti. Nella ripresa, i bianconeri tornano in vantaggio al 51′ con Makengo, che da fuori area, piazza a fil di palo con il mancino. Chiude il match con la sua doppietta, Cristo che segna con un destro da dentro l’area al 63′ e al 90′ con nuovamente il suo piede forte piazzando la sfera a fil di palo.

Finisce con una bella vittoria la prima amichevole stagionale 👊

•••

Udinese win their first friendly of the season 👊

⚪️⚫️ #ForzaUdinese #AlèUdin #UdineseNDBilje pic.twitter.com/MPcdbXLNaB

— Udinese Calcio (@Udinese_1896) July 17, 2021