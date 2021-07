Amichevole Torino-Al Fateh 0-0, prestazione sottotono degli uomini di Juric

Amichevole tra Torino e Al Fateh che finisce 0-0. Gli uomini di Juric non riescono a strappare la vittoria contro la settimana forza del campionato saudita. I giocatori del Toro sono apparsi sottotono, faticando non poco contro la squadra araba e sotto l’attento sguardo del presidente Cairo, salito a Bressanone per seguire i suoi. L’unica grande occasione viene sciupata da Zaza, che a tu per tu contro il portiere avversario, si divora il gol. L’assenza di Belotti si vede, manca l’uomo chiave della squadra, quello capace di fare il lavoro sporco e di sacrificarsi, oltre che a segnare gol. I granata torneranno ora a Santa Cristina e vi resteranno per gli ultimi 3 giorni di ritiro. Prevista per venerdì la partenza alla volta della Francia, dove ad attenderli per l’amichevole prevista per sabato 31 luglio, il Rennes.

Torino primo tempo (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Izzo, Djidji, Buongiorno; Vojvoda, Mandragora, Lukic, Ansaldi; Linetty, Baselli; Zaza. Allenatore: Juric.

Torino secondo tempo (3-4-2-1): Berisha; Celesia, Lyanco, Rodriguez; Rauti, Segre, Rincon, Aina; Warming, Verdi; Millico. Allenatore: Juric.

Al Fateh: Koval, Alhassan, Batna, Kanabh, Alyoussef, Buheimed, Alzgaan, Alfhaid, Saadan, Wikheim. Entrati a gara in corso: Aljari, Alnashmi, Alhabib, Alothman, Albahrani, Boshall, Alharbi, Saleh, Alsaeed, Albrikan, Alkadrawi, Ben Dabkh, Alshohaib, Alsubaie, Elgeaidi. Allenatore: Ferrera.

Foto: Twitter Torino