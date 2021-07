Amichevole Salernitana-Gubbio 0-1, sconfitta amara per gli uomini di Castori

Sconfitta amara quella per gli uomini di Fabrizio Castori: la Salernitana perde 1-0 l’amichevole contro il Gubbio. A decidere il match, la rete di Alessandro Arena al minuto 21. I granata visti in campo quest’oggi sono sembrati sottotono e le occasioni create per segnare sono state poche. Sicuramente il tecnico dei campani dopo oggi avrà materiale su cui riflettere e tirerà le sue somme per preparare al meglio la squadra in vista del gran ballo della Serie A.

Foto: Sito Salernitana