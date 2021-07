Amichevole Roma-Triestina, tra i convocati di Mou c’è Zaniolo. Rui Patricio out

La Roma sta partendo per Trieste per affrontare questa sera, alle ore 19.30, la Triestina in un’amichevole. Tra i convocati da Mourinho spunta il nome di Zaniolo, manca quello del neo acquisto Rui Patricio, aggregatosi da solo due giorni con il resto del team. Troppo poco probabilmente per l’allenatore portoghese.

Di seguito i convocati della Roma:

PORTIERI: Boer, Fuzato

DIFENSORI: Karsdorp, Ibanez, Smalling, Reynolds, Mancini, Kumbulla

CENTROCAMPISTI: Pellegrini, Villar, Zaniolo, Diawara, Bove, Zalewski, Tripi, Mkhitaryan

ATTACCANTI: Dzeko, Mayoral, Perez, Ciervo, El Shaarawy

Foto: Twitter Roma