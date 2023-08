Ottima Lazio nell’amichevole in ricordo di Vincenzo D’Amico contro il Latina. Finisce con un travolgente 9-0, un test contro un club di Lega Pro, apparso con enormi limiti.

Festival del gol per la compagine di Sarri, con una tripletta per Immobile, doppietta per Felipe Anderson, gol per Isaksen, Kamada e Castellanos.

Foto: Instagram Lazio