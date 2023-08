Ottima Lazio nell’amichevole in ricordo di Vincenzo D’Amico contro il Latina. Finisce con un travolgente 9-0, un test contro un club di Lega Pro, apparso con enormi limiti.

Festival del gol per la compagine di Sarri, con una doppietta per Immobile e Felipe Anderson, gol per Zaccagni e Luis Alberto e per i nuovi Kamada e Castellanos.

Foto: Instagram Lazio