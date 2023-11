Amichevole, la Germania non ingrana. Ko 2-0 contro l’Austria. Espulso Sané

La Germania che ospiterà Euro 2024, non partirà assolutamente tra le favorite per la vittoria del torneo casalingo. In questa serie di amichevoli, i tenutonici hanno balbettato e non poco, c’è stato l’esonero di Hansi Flick e anche l’arrivo di Nagelsmann come CT non ha risolto tanti problemi.

In serata, pesante e netto k0 in Austria per 2-0. Austria in vantaggio con Sabitzer al 29′. Al 49′, brutto episodio che vede protagonista proprio Sané, entrato nella ripresa, dopo pochi minuti dà una manata a un avversario e viene espulso.

Nel finale, Baumgartner chiude i conti con il 2-0 per l’Austria.

Foto: twitter personale