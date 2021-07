È un’Inter pirotecnica quella scesa in campo quest’oggi per affrontare in amichevole il Crotone. I nerazzurri, infatti, hanno battuto i calabresi per sei reti a zero. Il match è stato sbloccato dal giovane attaccante uruguaiano Martin Satriano. In gol anche Dimarco, Calhanoglu (autore di tre assist), Pinamonti, Sensi e Brozovic.

Foto: Twitter Inter