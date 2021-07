Amichevole Inter-Crotone, ecco quando si disputerà

L’Inter tramite i propri canali ufficiali, ha comunicato quale squadra affronterà nella prossima amichevole estiva. Dopo il successo di ieri per 8-0 contro la Pergolettese, i nerazzurri mercoledì 28 luglio alle ore 18, affronteranno il Crotone guidato da Francesco Modesto presso il Suning Training Centre di Appiano Gentile. Nonostante sia tornato a disposizione di mister Inzaghi solo oggi, Lukaku si è allenato molto durante tutta l’estate. Non è quindi da escludere uno spezzone di partita anche per Big Rom.

Foto: Twitter Inter