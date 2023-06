Amelia su Tonali: “Meglio cedere lui che Maignan. Trovare un portiere di quel livello è più difficile”

Durante l’intervista concessa a Gazzetta.it, l’ex portiere del Milan, Marco Amelia, ha così parlato così dell’imminente cessione di Sandro Tonali al Newcastle: “Spero che Maignan resti per tanti anni al Milan perché è un grande giocatore, Mike ha l’atteggiamento positivo, la tecnica, il carattere, quello che fa percepire ogni domenica è un atteggiamento di grande sicurezza. Credo che su giocatori come lui debba ripartire il Milan. Io sono un portiere, secondo me è stato giusto prendere quei soldi dalla cessione di Tonali perché trovare un altro portiere di quel livello è più difficile. L’offerta del Newcastle era altissima e da lì è nata tutta la trattativa, quindi credo che alla fine sia stato giusto cedere lui e non Maignan”.

Foto: Instagram Milan