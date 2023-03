Amburgo, due anni di squalifica a Vuskovic: positivo all’Epo

Mario Vuskovic. difensore croato dell’Amburgo, resterà lontano dal terreno di gioco per due anni. Il ventunenne, classe 2001, è stato squalificato per essere risultato positivo all’Epo. L’ex Hajduk Spalato a novembre era stato già fermato in quanto risultato positivo a un controllo antidoping. Le analisi hanno, più volte, confermato l’esito e la Federcalcio tedesca non ha potuto risparmiare il calciatore. Vukovic – che non gioca da novembre – dovrà scontare due anni di stop. Potrà tornare a giocare dal 16 novembre 2024.

Foto: Instagram ufficiale Vuskovic