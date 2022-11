Ambrosini: “Shevchenko aveva una forza mentale straordinaria”

Massimo Ambrosini ha parlato ai microfoni di MilanTV del suo ex compagno di squadra Shevchenko. Ecco le sue parole: “A differenza di Weah era arrivato in un momento di vita diverso: George era un uomo, Sheva era un ragazzino, molto timido. C’erano tante aspettativa, ma aveva un’ambizione, una forza mentale straordinaria, una tenacia nonostante fosse giovane. Il fuoco ce l’aveva dentro. Nello spogliatoio dicevamo sempre che era una macchina da gol, ogni tiro finiva in rete.”

Foto: Sito Uefa