Ambrosini: “Ieri tre punti fondamentali, ma c’è qualcosa da rivedere. Ho compreso poco l’assenza di Leao”

Intervenuto ai microfoni di Radio Serie A, l’ex Milan, Massimo Ambrosini, ha commentato l’incontro Slovan Bratislava–Milan, terminato con una vittoria sofferta da parte dei rossoneri:

“Era fondamentale conquistare i tre punti. C’è qualcosa da rivedere, ma il Milan aveva bisogno di vincere e ha vinto”.

Sulla gestione Fonseca: “Ho capito molto poco l’assenza di Leao dall’undici titolare. Per il resto, ieri i primi venti minuti sono stati fatti bene, poi dopo il vantaggio si sono fatti beffare da un calcio piazzato. Le differenze in campo erano notevoli, ma non ho capito perché Leao fosse in panchina. Non mi sembrava il caso”.

Sui numerosi alti e bassi del Milan: “Sì, è vero. Ha toccato dei picchi contro Inter e Real Madrid, ma non c’è mai stata una linea comune. Il Milan è sempre un punto interrogativo, quest’anno lo è sempre stato. Fonseca ha tendenza a cambiare tanto, forse anche troppo soprattutto in difesa e davanti. Dovrebbe ricercare maggiore stabilità: ieri giocava in casa dello Slovan Bratislava e poteva dare continuità ai titolari. Ci sono sempre partite in cui devi continuare a martellare, poi magari dal 60esimo inizi a cambiare. Il turnover dipende dal periodo, dal momento, dai giocatori. Non si può generalizzare”.

Foto: instagram Ambrosini