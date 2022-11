Ambrosini: “Giroud un campione per l’atteggiamento. La squadra gioca bene proprio perché ci sono i leader dello scorso anno”

Massimo Ambrosini, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport, dove ha analizzato l’andamento del Milan e di alcuni suoi giocatori. Queste le sue parole: “Tra i nuovi, mi viene naturale parlare di De Ketelaere, il più atteso. Io non discuto le sue qualità ma mi piacerebbe trovasse il modo di sbloccarsi. A Origi invece manca ritmo. È quello di cui avrebbe bisogno. Bennacer ha una grande capacità di gestire il pallone, liberando Tonali, che con lui può concentrarsi sul suo meglio. Olivier Giroud ha la mentalità e l’atteggiamento da campione, nonostante l’età in campo lascia l’anima e si sacrifica per la squadra. La squadra gioca bene proprio perchè ci sono i leader dell’anno scorso.”

Foto: Sito Uefa