Ambrosini esalta il Napoli: “Ho l’impressione che sia come giocare contro il Barcellona di Guardiola”

Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, ora commentatore di Dazn, ha esaltato il Napoli di Spalletti, in particolare per il giocoe l’aggressività nel recuperare le palle, che assomiglia tanto al Barcellona di Guardiola.

Queste le sue parole: “Io ho affrontato il Barcellona di Guardiola, è quello che faceva paura non era tanto il Tiki Taka, dove erano perfetti, ma nell’aggressività di recuperare il possesso palla quando un avversario aveva il pallino del gioco. Una ferocia nel recuperare la palla che mi faceva impressione e che rivedo ora in questo Napoli. Io credo che tutte le squadre abbiano questa difficoltà contro gli azzurri e soffrano la loro ferocia”.

Foto: Instagram personale