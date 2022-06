Amazon pensa alla Serie A? La country manager: “Osserviamo il mercato”

Amazon osserva il calcio italiano: dopo i diritti della Champions League, adesso pensa a quelli della Serie A? Mariangela Marseglia, country manager Italia e Spagna di Amazon, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Milano e Finanza sui diritti televisivi della Serie A. Di seguito le sue parole: “L’Italia è fra i Paesi con più appassionati di calcio al mondo. Perciò abbiamo deciso di investire per offrire ai clienti anche la Champions League per tre anni. Al momento non abbiamo altri annunci in programma, ma ovviamente osserviamo sempre il mercato“.

Foto: Twitter Serie A