Amauri: “Juve, prenderei Bremer o Badiashile come nuovo Chiellini”

A tuttojuve.com le parole di Amauri, ex bianconero, che si è proiettato sul futuro bianconero molto probabilmente senza Chiellini: “Il ‘Chiello’ è il numero uno, quindi parlare di lui è semplice. Ho letto che potrebbe andar via, ma non credo rimarrà in Italia. La Juventus è cucita sul suo petto, è nel suo cuore, non potrebbe per questo fare uno sgarbo del genere. Per amore della maglia e dei tifosi, andrà a giocare altrove. Come ha fatto Alex. Se decidesse di scegliere l’America, sicuramente sarebbe il benvenuto. Prenderei Gleison Bremer o Badiashile, sono innamorato dal punto di vista calcistico di questo difensore, più lo vedo e più mi ricorda Giorgio per come si appiccica all’attaccante e non lo fa muovere in alcun modo”.

FOTO: Twitter Chiellini