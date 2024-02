Amadeus: “Ogni anno che sono stato a Sanremo l’Inter ha vinto la partita prima e dopo il festival. Desidero la seconda stella”

Amedeo Sebastiani in arte Amadeus, conduttore dell’ultimo festival di Sanremo che si è concluso ieri notte e noto tifoso interista, è intervenuto nella conferenza stampa del giorno dopo la fine della rinomata kermesse. Simpatico siparietto quello andato in scena con chi gli chiedeva quali sarebbero stati i suoi programmi per il futuro:

“Eventuali progetti radiofonici in futuro? Non lo so, in questo momento il mio unico, grande desiderio è mettere la seconda stella sul petto”.

Ieri ha condotto la finale dopo il 4-2 dell’Inter in casa della Roma: “Ogni anno che sono stato a Sanremo l’Inter ha vinto la partita prima e dopo il festival. Ho pubblicamente ringraziato la società che mi ha permesso di fare Sanremo in assoluta serenità.”

Foto: Twitter Rai