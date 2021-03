Amadeus: “Ibra è stata una rivelazione: può fare l’attore, ha i tempi giusti”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Amadeus è tornato a parlare della partecipazione di Zlatan Ibrahimovic a Sanremo: “Averlo con noi -riporta TMW- era una scelta che sembrava una follia, ma lui ha colto subito la sfida, è stato intelligente, fantastico e soprattutto ha fatto squadra“.

Sull’episodio dell’arrivo obbligato in moto: “Era già saltata Naomi Campbell, Simona Ventura è stata costretta a rinunciare. Mi sono detto ‘succedono tutte a me?’ Ma non avevo calcolato chi è Ibra: un supereroe. Ringrazio il motociclista che lo ha accompagnato, è stato fondamentale. Ringrazio anche il il Milan e i tifosi, in tanti erano a Sanremo“.

Infine il conduttore non esclude in futuro un impegno a tempo pieno dell’attaccante del Milan nel mondo dello spettacolo: “Ibra può fare l’attore vero, ha la faccia che buca il video, i tempi giusti, è stata una rivelazione per tutti“.

Foto: Getty Images