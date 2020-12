Amadeus conferma: “Ibrahimovic sarà ospite fisso a Sanremo 2021”

Amadeus, presentatore e direttore artistico del prossimo (e del precedente) Festival di Sanremo ha confermato una voce che aveva iniziato a circolare qualche settimana fa: Zlatan Ibrahimovic sarà ospite fisso – quindi per tutte e cinque le puntate – della rassegna. Queste le parole del conduttore in occasione della conferenza stampa di presentazione dello show di fine anno L’anno che verrà: “È un altro colpo di Sanremo: Ibra non salterà nessuna partita del Milan“. Il Festival si terrà dal 2 al 6 marzo. Mercoledì 3 è in calendario Milan-Udinese, ma gli orari dalla sesta giornata di ritorno in poi non sono ancora stati comunicati.

Foto: Twitter Milan