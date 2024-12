Amad Diallo rivitalizzato dalla cura Amorim: con lui in campo è un altro United

Diallo si è reso protagonista della cruciale vittoria nel derby di Manchester: rigore procurato e gol del 2-1. Tutto in 2 minuti. Prestazioni che non possono di certo lasciare indifferente il tecnico Amorim, che oltre che donare equilibrio tattico alla squadra, sta anche cercando di rivitalizzare i giovani in rosa, uno tra tutti l’ex Atalanta Amad Diallo. Da quando il tecnico portoghese ha preso le redini della squadra, il classe 2002 ha siglato una rete e 4 assist in 405 minuti: praticamente un azione cruciale ogni 68′. L’ambientamento a Manchester dell’ivoriano non è stato di certo facile. L’ambiente difficile, le pressioni, il costo importante del cartellino (40 milioni) e una situazione interna non proprio rosea hanno ritardato l’esplosione dell’attaccante, che con Amorim sta però trovando fiducia nei propri mezzi. Amad Diallo è pronto a spiccare il volo.

Foto: Instagram Diallo