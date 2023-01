Alvini: “Vialli ci ha insegnato a non mollare mai”

Durante la conferenza stampa che precede la partita contro l’Hellas Verona, Massimiliano Alvini (tecnico della Cremonese), ha esordito con le immancabili parole per Gianluca Vialli: “Penso sia doveroso ricordare Gianluca. A me Vialli piace ricordarlo come un uomo innamorato della vita, le sue parole, i suoi racconti, i suoi scritti… anche le sue lacrime ci hanno messo di fronte una sola cosa: Vialli ci lascia una testimonianza, dobbiamo amare la vita nonostante tutto. Non lo conoscevo personalmente, ma mi ha insegnato questo. Daremo tutto domani per Vialli, ci ha insegnato a non mollare mai”.

Foto: profilo Instagram Cremonese