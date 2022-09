Alvini soddisfatto del mercato: “È stato straordinario. Carnesecchi? In questo momento il portiere è Radu”

Dopo la sconfitta nel turno infrasettimanale contro l’Inter, la Cremonese sarà impegnata domani 4 settembre alle 12.30 nel match contro il Sassuolo. Alla vigilia della partita, Massimiliano Alvini è intervenuto in conferenza stampa, parlando anche del mercato: “Giacchetta e Braida hanno fatto un mercato straordinario, abbiamo dato forza al gruppo dello scorso anno confermando 10 giocatori, la base c’è ed è importante. Abbiamo messo poi giocatori nuovi che possono fare la Serie A, sono soddisfatto in pieno per l’obiettivo salvezza”. Poi, su Carnesecchi: “Se ci ho parlato? No, avevamo bisogno di un portiere in più e c’è stata quest’opportunità e sono contento che sia tornato. In questo momento, il portiere è Radu e siamo contenti di come si sia ripreso. Andiamo avanti così, Carnesecchi lo miglioreremo e ci lavoreremo, il mercato è stato davvero straordinario”.

Infine, sui nuovi acquisti: “Né Hendry né Meité saranno a disposizione domani”. E sugli altri indisponibili: “Lochoshvili si è riaperto il sopracciglio ma potrà essere della gara, Chiriches è migliorato e pronto. Oggi non abbiamo grandissime situazioni deficitarie e per questo va dato merito allo staff”.

Foto: Sito Cremonese