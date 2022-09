Alvini: “Se ho avuto la sensazione di vincerla? Sì, ma abbiamo anche rischiato di perderla”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Cremonese, Massimiliano Alvini, ha parlato del pareggio in casa dell’Atalanta. Queste le sue parole: “Ho avuto la sensazione di vincerla? Abbiamo fatto bene nella prima mezz’ora, nel secondo tempo abbiamo fatto fatica, l’Atalanta ci ha schiacciato parecchio, ma è normale. Aver retto e essere stati in grado di recuperare in un clima simile è merito dei miei calciatori, voglio riconoscergli il risultato conseguito. Ci ho creduto fino all’ultimo secondo, ma abbiamo anche rischiato di perderla”.

E sulla condizione della squadra ha aggiunto: “La Cremonese in queste sei giornate ha sempre avuto la sua identità, nonostante i difetti. Le squadre con più forza ed esperienza giocano su questo, ma fin da Firenze c’è sempre stata la volontà, così come lo spirito di sacrificio. Lo ha sempre avuto, ragioniamo come un’identità unica, ci può portare a raggiungere l’obiettivo. Ce la vogliamo giocare con le nostre armi”.

Foto: Sito Cremonese