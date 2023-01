Alvini: “Possiamo ancora dire la nostra, dobbiamo lottare. Tifosi? Giusto prendere i fischi”

Al termine della partita persa contro il Monza, il tecnico della Cremonese Massimiliano Alvini ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa: “Con la società c’è sempre stato dialogo, queste sono cose di mercato che non riguardano me. A me in questo momento interessa allenare chi ho a disposizione e fare il massimo con loro. La società sta provando a fare il mercato cercando giocatori che vengano a Cremona per dare il massimo e non c’è nessun dubbio. Ma non spetta a me. Come uscire da questo momento? La soluzione è il lavoro, sempre. Dare sempre il massimo. Io non credo che nessuno di noi abbia lavorato senza dare il massimo, lottando ogni giorno. I risultati ti segnano, ma il lavoro da fare c’è ancora e finche c’è la possibilità perché non bisogna crederci. Io sono convinto che la Cremonese possa ancora dire la sua in campionato, ci sono ancora venti partite e c’è la possibilità di poterlo fare. Il bilancio è negativo. La prima volta l’ho detto con l’entusiasmo della situazione, ma ce la possiamo ancora fare. Sono andato sotto la curva perché ci sono sempre andato e lo credo giusto, anche in momenti come questo. I tifosi fino ad oggi hanno fatto sempre il massimo, quando una squadra non rende è giusto prendersi i fischi”.

Foto: profilo Facebook Alvini