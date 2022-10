Alvini: “Perdere in questo modo fa malissimo. Abbiamo messo tutto in campo, ma se non si segna si perde”

Massimiliano Alvini, tecnico della Cremonese, ha parlato dopo la sconfitta contro la Sampdoria.

Queste le sue parole a Dazn: “Perdere così fa malissimo, è uno di quei colpi che ti lasciano tanta amarezza. Abbiamo messo idee, voglia, passione e qualità in campo, facendo soffrire la Samp. Poi due disattenzioni ci hanno fatto perdere una partita sanguinosa. Ho poco da rimproverare alla squadra, abbiamo fatto 21 tiri e sbagliato un rigore. Capisco la rabbia dei tifosi. Loro hanno tanti giocatori tecnici, abbiamo fatto bene e gli abbiamo creato tanti problemi. Il problema nostro è che manca qualche risultato. Non mi sono mai trovato in una posizione così difficile in classifica, essere lì, per quello che abbiamo fatto vedere, ma il calcio è questo. Il risultato però fa sempre la differenza, il percorso è importante ma i risultati sono la cosa che contano”.

Foto: sito Cremonese