Alvini, Panchina d’Oro per la C: “Condivido il premio con i 376 giocatori allenati nella mia carriera”

Massimiliano Alvini ha vinto la Panchina d’Oro per la Serie C dopo la cavalcata della sua Reggiana che lo ho portato nella finale playoff, poi vinta contro il Bari ottenendo la promozione in B. Alvini ha commentato la vittoria di questo premio individuale:

“È un premio che mi rende orgoglioso e che ci tengo a condividere con i 376 calciatori allenati in venti anni di carriera. Questo è un riconoscimento alla splendida stagione vissuta l’anno scorso. Ringrazio tutta la società, il direttore sportivo Doriano Tosi, il mio staff e la mia famiglia, che è stata al mio fianco in questo lungo viaggio”.

Foto: Facebook personale