Alvini: “Non siamo quelli di stasera, chiediamo scusa. Il tempo c’è, ma questa non è la strada giusta”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Massimiliano Alvini, tecnico della Cremonese, ha così commentato la sconfitta per 2-0 contro l’Hellas Verona: “Volevamo fare qualcosa di diverso, non ci è riuscito e quindi dobbiamo solamente chiedere scusa. Siamo partiti bene i primi sette minuti, dopo il loro gol però non abbiamo reagito rispetto alle altre volte. Siamo stati più lunghi, meno aggressivi di quello che sappiamo fare. Non abbiamo fatto la partita che volevamo fare, siamo stati meno aggressivo e abbiamo avuto meno possesso. Non abbiamo fatto bene, questo va ammesso e non era questa la partita che volevamo fare. Non volevamo dare punti di riferimento al Verona, non penalizzo una prestazione singola ma non ci siamo stati tutti. Abbiamo fatto meno bene, questo è molto chiaro”. Poi ha proseguito: “Il bilancio sicuramente non è positivo, era una partita importate per noi ma sicuramente dentro hai questo obiettivo. Non siamo quelli di stasera. Il tempo c’è, quella di stasera non è la strada giusta”.

Foto: Instagram Cremonese