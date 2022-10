Alvini non ha dubbi: “La Cremonese si salverà, con me o con qualcun altro”

Intervenuto in conferenza stampa al termine della partita contro l’Udinese, il tecnico della Cremonese, Massimiliano Alvini, ha così commentato la prestazione dei suoi ragazzi: “E’ stata una partita tosta, loro sono partiti forte poi siamo usciti noi. Cristian è un giocatore che stimo, anche se prima della partita mi ha fatto arrabbiare. Lo considero un titolare, fino ad ora forse non gli ho dato la chance di iniziare titolare ed è colpa mia, ma ha la mia totale fiducia”. Poi ha proseguito: “La mia priorità in questi giorni è stata solo la Cremo, non mi interessa il mio futuro. Sapevo che avremmo dato una risposta importante. Non abbiamo ancora vinto ma sono convinto che questa squadra a giugno si salverà, con me o con qualcun altro”.

Foto: Instagram Cremonese