Alvini non ci sta: “Napoli aiutato da un mezzo rigore. Non si fischia mai un contatto del genere”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Cremonese, Massimiliano Alvini, è tornato a parlare dell’episodio del rigore che ha regalato il vantaggio al Napoli: “La Cremonese c’è stata sin dall’inizio. Nel secondo tempo sapevamo che potevamo metterli in difficoltà e così è stato, poi l’abbiamo persa male. Ma il Napoli è una grande squadra, spinta da un grande pubblico e auguro a Spalletti di vincere qualcosa di importante perché lo merita. Oggi il Napoli però è passato in vantaggio su un mezzo rigore, e io posso dirlo perché vengo da lontano. Un rigore del genere, visto che ci sono anche le nuove norme e non si tende a fischiare certi rigori, visto che abbiamo avuto incontri con gli arbitri e ci è stato detto che un contatto del genere non si fischia mai. Questo non influisce su quello che dà merito al Napoli, ma era un mezzo rigore”.

Foto: sito Cremonese