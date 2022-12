Alvini: “Non aver ancora vinto pesa anche a me. Crediamo nella salvezza, faremo di tutto per raggiungerla”

Dopo aver ricevuto il premio dell’AIA, l’Associazione Italiana Allenatori Calcio di Brescia, il tecnico della Cremonese, Massimiliano Alvini ha così parlato del campionato dei grigiorossi: “La Cremonese è una grande società – commenta Alvini -. Forse in Serie A se ne parla poco perché si tende ad avere più attenzione ai big di Milano e Torino, ma la società di Cremona è grande e per me è molto gratificante allenare la squadra. Quello che ho detto al Cavaliere Arvedi, a Giacchetta e a Braida è che c’è ancora la possibilità di farcela e bisogna crederci. Faremo di tutto per centrare l’obiettivo che ci siamo posti”.

Poi ha proseguito: “Il gruppo è sempre stato unito. Anche quando i risultati non ci sono stati, non ci siamo mai distaccati. Per quanto riguarda la squadra ho una rosa di 30 giocatori, benché sia più chiaro averne 23-24. Abbiamo avuto qualche assenza che ci ha costretti a fare delle rotazioni, ma la nostra idea è chiara. Il fatto di non aver ancora vinto pesa anche a me, ma io sono convinto che abbiamo ancora da dire la nostra”.

Foto: Instagram Cremonese