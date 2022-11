Alvini: “La posta in palio domani sera è tanta, abbiamo la possibilità di dare continuità a quello che abbiamo fatto sin qui”

Il tecnico della Cremonese Alvini, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita l’Empoli. Queste le sue parole: “Domani è l’ultima occasione per vincere prima della sosta. È una partita importantissima, fondamentale. La posta in palio domani sera è tanta, abbiamo la possibilità di dare continuità a quello che abbiamo fatto sin qui”. Sull’Empoli ha detto: L’Empoli sa fare calcio, è un esempio di grande intelligenza calcistica e di formazione, sappiamo che è una squadra forte. Il punto ottenuto con il Milan è già cancellato, quello che conta è solamente la partita di domani sera. Ho visto i ragazzi consapevoli di quello che dovremo affrontare domani”

Foto: Instagram Cremonese