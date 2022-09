Alvini: “La nostra è una sconfitta meritata. La Lazio è forte, ma noi non abbiamo avuto coraggio”

La Cremonese perde contro la Lazio, che sigla ben quattro reti. Una prestazione che, per Massimiliano Alvini, non ha giustificazione. Il tecnico, intervenuto a Dazn, ha spiegato: “Abbiamo fatto una brutta partita, sotto tutti i punti di vista ed è giusto perdere quando si fa questo tipo di prestazione. Non abbiamo fatto nulla di quello che sappiamo fare; è la prima volta che succede e non c’era nessun segnale. Abbiamo giocato una brutta partita e la sconfitta è meritata. Dovevamo essere aggressivi anche se dall’altra parte c’è una squadra forte. Non abbiamo avuto il coraggio di fare la partita che dovevamo fare”.

Foto: Sito Cremonese