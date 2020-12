Alvini: “Kargbo va lasciato crescere, non criticato. Dedico la vittoria di oggi a mio fratello, è il suo compleanno”

Nel post-match di Reggiana-Monza, il tecnico degli emiliani Massimiliano Alvini ha analizzato la vittoria così:

“Oggi è il compleanno di mio fratello, mi aveva chiesto un bel regalo e quindi oggi la vittoria la dedico a lui. La partita è stata giocata con grande attenzione ed equilibrio. Volevamo fare questa partita e l’abbiamo fatta. Non parlo di perfezione ma parlo dei ragazzi che hanno saputo gestire bene la partita, leggendola bene. Devo dargli merito per come è stata gestita. Una vittoria bella, significativa e importante che fa bene a tutti.

Kargbo? Siete dei pazzi a criticarlo, è un bimbo che va lasciato crescere, lo abbiamo voluto fortemente per questo. Bisogna avere pazienza con tutti i ragazzi. Ora deve stare tranquillo, si riaccomoderà. Ha avuto qualche problemino, lo abbiamo sistemato. Farà il suo percorso di duro lavoro e sacrificio”.

Foto: Twitter ufficiale Albinoleffe