Alvini: “Farò turnover domani, Verde è disponibile così come Hristov. Out Bandinelli e Mhul”

Il tecnico dello Spezia Massimiliano Alvini ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro il Sassuolo:

“Farò sicuramente delle scelte sulla formazione, ci sarà spazio per spazio per altri ragazzi. Sarà un’occasione per loro per mettersi in mostra, stanno crescendo anche se viene sottolineato poco perché si pensa più al risultato ma io sto vedendo ragazzi in grande crescita. Avranno un’opportunità domani e sicuramente altri ne avranno ancora. La risonanza per Verde ha evidenziato solo un affaticamento muscolare, ieri si è allenato a parte, oggi farà un lavoro diverso ma domani sarà a disposizione. Bandinelli proveremo a recuperarlo per domenica. Hristov torna a disposizione per giocare. Mhul invece non ce la farà”.

