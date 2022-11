Alvini: “Contro il Milan dobbiamo giocare di squadra per fare risultato”

Il tecnico della Cremonese, ha parlato così in conferenza stampa della vigilia contro il Milan. Ecco alcuni estratti della conferenza stampa di Alvini: ” Vogliamo essere all’altezza della gara cercando di migliorare i difetti che abbiamo. Non possiamo regalare certe situazioni che stiamo sbagliando. Mi aspetto che i miei giocatori giochino da squadra, perché senza quella non vai da nessuna parte. La partita di domani contro il Milan è qualcosa di fantastico, ma se si scende in campo come singoli loro ti sbranano. Lo stadio? Lo Zini sold out è bello per tutta la città, sarebbe fantastico regalare un risultato alla tifoseria e domani sera faremo di tutto per mettere il Milan in difficoltà.”

Foto: Twitter Cremonese