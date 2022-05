Alvini, comunque vada è stato un grande successo

Il Perugia si prepara per il playoff di domani a Brescia, ma bisogna dire che è stato un grande successo. Non soltanto le eccellenti intuizioni di mercato, con esborso minimo e valorizzazione del prodotto, ma anche per il lavoro di Massimiliano Alvini. L’allenatore reduce da un ciclo importante a Reggio Emilia si è calato nel ruolo con assoluta perizia, era lui la prima scelta e ha confermato tutte le sue qualità. Il Perugia ha proposto un calcio moderno, attento ai particolari, con la mentalità offensiva necessaria per giocare qualsiasi partita e provare a vincerla. Non a caso il Perugia ha dato continuità alla sua stagione: ha vissuto qualche momento difficile, ma quello capita anche a Manchester City e Real Madrid, tuttavia è riuscito a rialzarsi e a lasciare un’impronta. Alvini ha predicato bene, i suoi fedeli lo hanno seguito nei dettagli, è stata un’omelia calcistica (senza confondere il sacro con il profano) di qualità. Adesso esiste la possibilità di prolungare il sogno a Brescia, ma ci sembra corretto dire che – comunque vada – è stato un grande successo.

Foto: Alvini Facebook personale