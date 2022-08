Alvini: “Calcio di agosto non mi dice nulla, ma domani sarà diverso”

Il tecnico della Cremonese, Massimiliano Alvini, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro la Ternana di domani. L’allenatore ha fatto il punto della situazione, esprimendosi anche sull’esordio in campionato contro la Fiorentina: “La squadra si presenta alla sfida dopo un mese di lavoro intenso. I ragazzi si sono preparati al meglio per la partita. È un match diverso da quelli disputati finora, sarà difficile ma daremo il meglio di noi”.

Alvini ha proseguito: “Il calcio di agosto non mi dice nulla. Il match di domani è diverso perché c’è una posta in palio: il passaggio del turno. Possiamo dire che la partita di domani è un test per il campionato. Ci saranno delle difficoltà perché sono sfide che avvengono durante il periodo di preparazione”.

Foto: Sito Cremonese