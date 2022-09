Alvini: “Atalanta da Maglia Rosa? Ha tutto per farcela, noi puntiamo alla Maglia Verde degli scalatori”

Massimiliano Alvini, tecnico della Cremonese, ha parlato nel prepartita del derby con l’Atalanta, analizzando il momento dei suoi e rispondendo ai temi ciclistici lanciati da Gasperini ieri.

Queste le sue parole a Sky: “Meitè è un giocatore importante, lo abbiamo voluto e sta abbastanza bene quindi lo schieriamo subito alzando Pickel per avere più equilibrio. In linea di massima è questa l’idea nella costruzione della squadra. Il primo punto ci ha dato la consapevolezza che ce la possiamo giocare anche noi. Vogliamo giocarcela con coraggio consapevole che abbiamo davanti una grande squadra che ha qualcosa in più di noi. Ma ce la vogliamo giocare”,

Questo è uno dei passi più difficili?

“E’ una bella definizione quella di Gasperini. Avere la maglia rosa è fantastico, noi puntiamo alla maglia verde, quella dello scalatore che piano piano si conquistare il pass per rimanere in questa categoria. Siamo la Cremonese e quello è il nostro obiettivo”.

Foto: sito Cremonese